Eredivisie krijgt een wedstrijd op zondagavond

In de eredivisie is vanaf komend seizoen ook een wedstrijd op zondagavond. Het is de bedoeling dat de wedstrijd om 20.00 uur begint. De KNVB heeft het plan bedacht.

In totaal zullen 18 wedstrijden in de eredivisie op zondagavond gespeeld worden. De voetbalclubs die in de eredivisie spelen moeten nog wel hun handtekening zetten onder het plan.

Feyenoord - Sparta

Het nieuwe seizoen van de eredivisie begint op vrijdag 2 augustus. Op zondag 4 augustus spelen Feyenoord en Sparta voor het eerst de wedstrijd om 20.00 uur.