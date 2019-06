Kinderen krijgen les over albinisme: 'het kan gevaarlijk zijn'

Kinderen van de Dreefschool in Haarlem kregen vandaag les van Gilbert uit Tanzania. Hij is albino. Dat is een aandoening die ervoor zorgt dat je huid en haar veel witter zijn. Veel mensen weten daar weinig over en dat wil Gilbert veranderen.

In zijn eigen land, Tanzania, had Gilbert het door zijn aandoening erg moeilijk. Mensen begrijpen zijn aandoening niet of zagen hem niet als mens.

Gevaarlijk

In sommige Afrikaanse landen is het zelfs gevaarlijk om albino te zijn. Daar worden albino's vermoord omdat mensen denken dat ze speciale krachten hebben. Om veilig te zijn, woont Gilbert al een tijdje in een opvangkamp.

Veel kinderen zijn onder de indruk van zijn verhaal: