77 leerlingen wachten nog steeds op examenuitslag

De meeste eindexamen-leerlingen weten al of ze zijn geslaagd of niet, maar op het Calvijn College in Amsterdam zitten 77 leerlingen nog steeds in spanning. Er zijn namelijk fouten gemaakt met de examens op hun school.

Opdrachten

Om te zorgen dat alles eerlijk gaat, zijn er strenge regels voor eindexamens. Maar dat is op de school misgegaan.

Waarschijnlijk missen opdrachten van meerdere examens. Zo is er een opdracht voor Engels nooit gemaakt. Ook zijn examens die wel zijn gemaakt, niet goed ingevoerd in een systeem.

Onderzoek

Een inspectie die de examens in de gaten houdt, wil nu beter onderzoeken wat er wel en niet gemaakt is. Docenten van de school gaan dit weekend proberen alles op orde te krijgen. Begin volgende week horen de leerlingen wat er gaat gebeuren.