Oranjefans kijken uit naar Nederland-Kameroen: 'We gaan hartstikke winnen'

Over tegenstander Kameroen maken de fans zich niet veel zorgen. "De keeper van Kameroen is wel drie meter lang! Maar wij, de Oranjevrouwen, komen er langs hoor", zegt een supporter in de bus lachend.

De afgelopen jaren is vrouwenvoetbal steeds populairder geworden in Kameroen, net als in Nederland. Toch is over het team niet veel informatie te vinden, vertelt de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Het wordt daarom een verrassing hoe ze gaan spelen vanmiddag.

Hieronder zie je een foto van het team uit Kameroen: