Een ontbijt op bed, een zelfgemaakt cadeau of samen iets doen? Verras jij je vader(s) op een speciale manier op Vaderdag?

Morgen is het Vaderdag, als jij iets leuks gaat doen kun je dat met ons delen. Stuur een foto of filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. Misschien zie je jezelf en je vader dan morgenavond terug in het Jeugdjournaal.