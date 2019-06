Bijzonder voetbaltoernooi voor overleden Tijmen

Voor de clubgenoten van Tijmen is het een mooie maar ook emotionele dag. Nog bijna elke dag denken ze aan hem.

Een bijzonder voetbaltoernooi in Gelderland. Daar werd vandaag het Tijmen-toernooi georganiseerd. Het toernooi wordt gehouden als herdenking voor Tijmen van 13, die vorig jaar om het leven kwam na een botsing met een andere voetballer.

De teams spelen in shirts met de naam van Tijmen achterop. Binnen in de kantine is een herdenkingsplek voor hem ingericht. Daar hangt zijn foto en staan bloemen.