'Vermoeiend, maar belangrijk': 40 km wandelen voor Nacht van de Vluchteling

Naïma liep samen met haar vader mee. Volgens haar is het behoorlijk vermoeiend, maar toch vindt ze het belangrijk om mee te doen. Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor hoe vluchtelingen worden behandeld.

Mensen kunnen de wandelaars sponsoren. Met wandeltocht is inmiddels al 1,5 miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld om vluchtelingen over de hele wereld te helpen.