Wat wordt het nieuws van deze week? In De Week Die Komt laten we je iedere maandag een paar dingen zien waar je misschien wel meer over gaat horen.

Met deze week: Donald Trump gaat bekendmaken dat hij nog een keer president van de Verenigde Staten wil worden, aandacht voor Wereldvluchtelingendag en de tweede poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen.