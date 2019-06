Duizenden scholieren doen herexamen

Een spannende dag voor duizenden middelbare scholieren. Zij doen vandaag herexamen voor de middelbare school.

De scholieren krijgen een tweede kans, omdat ze bij de examens net niet hoog genoeg scoorden om te slagen.

Fouten

Ook zijn er scholieren die opnieuw examen moeten doen, omdat er bij hun eerste examen iets mis is gegaan. Zo zijn op verschillende plekken in het land examens gestolen, vermist of weggegooid. Ook hebben scholen soms oude of verkeerde examens gegeven.