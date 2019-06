Deze chocoladefabriek is nu al bezig met kerst

Terwijl de zomervakantie nog moet beginnen, zijn ze bij een chocoladefabriek in Zeeland al hard aan het werk voor de kerst.

Dat is nodig, omdat ze hun chocola verkopen aan allerlei klanten over de hele wereld. En die willen het vroeg hebben. De kerst-chocola wordt al in augustus verzonden.

Pasen

Daarna hebben ze niet veel tijd om uit te rusten. Straks moet de chocola voor Pasen van volgend jaar alweer gemaakt worden.

