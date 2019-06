Ruim 2 miljard mensen hebben geen schoon drinkwater

Wereldwijd hebben nog steeds ruim 2 miljard mensen geen schoon drinkwater. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef.

In Nederland zijn we allemaal gewend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, maar op veel plekken is dat niet het geval. Miljarden mensen hebben geen toegang tot schoon water. Hierdoor worden veel mensen ziek.