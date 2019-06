Rapper Snelle gewond geraakt tijdens optreden

mcsnelle

Allereerst, bedankt voor alle liefdevolle reacties. Ik wilde in eerste instantie niet delen wat er gebeurd is, maar ik merk dat er toch veel vragen zijn en er ook onwaarheden worden verspreid. Bij deze het verhaal: Dit weekend is er tijdens een show iets mis gegaan met special effects die in mijn gezicht zijn gekomen. Jullie zien op deze foto de “goeie kant” haha. De andere kant is wat bont en blauw. Ik schrok in eerste instantie even omdat ik even niets meer zag met één oog, vandaar dat ik even naar het ziekenhuis wilde i.p.v. de show doen die dag. Op een beetje hoofdpijn na gaat het goed met me. @hdstegink nam me een dagje mee uitrusten op de boot en zo krijgen die melkflessen van me ook nog een beetje kleur. Nogmaals dank. ❤️