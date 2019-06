Slager zit met 7000 gulden na bijzondere actie

Een slager in Leeuwarden heeft 7000 gulden waar hij niet zoveel mee kan. Hij mag ze namelijk niet omruilen voor euro's bij de nationale bank van Nederland.

De gulden was vanaf de middeleeuwen tot januari 2002 het Nederlandse geld. In 2002 is het vervangen door de euro. Je kunt nu nergens meer met de gulden betalen, maar deze slager maakte een uitzondering.