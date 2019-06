Brief van Pien (10) ontroert top-scheids Björn Kuipers

Een bijzondere dag voor Pien (10) en haar klasgenoten: top-scheidsrechter Björn Kuipers ging bij ze langs. En dat kwam allemaal door een brief die Pien schreef aan de scheids.

Pien is een meisje, maar voelt zich een jongen. Daar krijgt ze soms vervelende opmerkingen over. Dat beschreef ze in haar brief aan de scheidsrechter.

Respect

Björn Kuipers was al een tijdje bezig met een kinderboek over respect, toen hij de brief van Pien kreeg. Hij was erg onder de indruk van het verhaal en heeft het zelfs middenin zijn boek gezet.

Beide hopen ze dat kinderen en ook volwassenen kunnen zijn wie ze willen zijn. En dat iedereen elkaar op het sportveld, op school en op straat met respect behandelt. Daar vertellen ze over in de video hierboven.

Boek

Het boekje 'Respect' van Björn Kuipers is speciaal gemaakt voor kinderen in groep 8. Scholen kunnen het gratis bestellen op deze site.