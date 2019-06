Alle kinderen naar dezelfde school: het werkt vaak niet goed

Wat is passend onderwijs?

Bij passend onderwijs zitten alle kinderen op dezelfde school. Dus kinderen zonder beperking, maar ook kinderen met beperkingen, gedragsproblemen of leerproblemen. En ook kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, of het syndroom van Down.

Het idee is dat kinderen met een beperking zo niet naar een speciale school hoeven, maar gewoon tussen de andere kinderen kunnen leren.