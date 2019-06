In een haven in de Amerikaanse stad Philadelphia is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een containerschip werd 15.000 kilo drugs ontdekt.

Aangehouden

Als criminelen de drugs op straat zouden verkopen, levert het zo'n 900 miljoen euro op. De bemanning van het schip is aangehouden.

De politie wil verder niks over de zaak zeggen.