Slecht weer: code geel in het hele land

Het kan vandaag flink gaan waaien en regenen. Ook zijn zware onweersbuien voorspeld, met hagel en harde wind.

Geel

Het KNMI, dat het weer in Nederland in de gaten houdt, waarschuwt daarvoor met code geel in het hele land. Dat is minder erg dan code oranje of rood, maar het is wel verstandig om voorzichtig te zijn.

Vooral in het oosten van het land zijn zware regenbuien voorspeld. Later vanavond wordt het langzaam beter. De waarschuwing van code geel duurt tot middernacht.

Schade

Twee weken geleden was er ook een paar keer noodweer. Toen zorgde het voor flink wat schade aan huizen en het spoor. Ook vielen er veel bomen om.