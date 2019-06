14 gewonden na blikseminslag bij militaire oefening

Op een militair terrein in Ossendrecht in de provincie Noord-Brabant is de bliksem ingeslagen. 14 jongeren zijn daarbij gewond geraakt.

Een van hen is er slecht aan toe. Hij is net als alle andere gewonden naar een ziekenhuis gebracht.

Leger

De jongeren waren op de heide voor hun leger-opleiding. Ze waren met een oefening bezig toen het opeens begon te onweren.

Ze werden verrast door de bliksem. Het leger gaat nog onderzoeken waarom de jongeren op dat moment buiten waren.

Brand

Ook op andere plekken in her land zorgde het onweer voor problemen. In het dorp Waspik in Brabant vloog een boerderij in brand, toen de bliksem insloeg.

Ook was er brand door bliksem in Spijkenisse en op een vakantiepark in Cadzand, in Zeeland.

Code geel

In heel Nederland geldt vandaag code geel. Dat betekent dat het kan gaan onweren en hagelen en dat je voorzichtig moet zijn als je naar buiten gaat.