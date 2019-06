Onderzoekers vinden niks, maar blijven zoeken naar buitenaards leven

Met een telescoop probeerden de onderzoekers geluiden op te vangen die niet van de aarde kunnen zijn. Een telescoop is een soort verrekijker waarmee je dingen die ver weg zijn, van dichtbij kan bekijken en beluisteren.

Bestaat er buitenaards leven of niet? Met die vraag houden onderzoekers zich al jaren bezig. De afgelopen drie jaar heeft een groepje onderzoekers zelfs 1300 sterren afgespeurd. Maar ze vonden geen bewijs voor buitenaards leven.

Ze vonden alleen geluiden die van aarde af kwamen, zoals signalen van mobieltjes of het geluid van een zwevende satelliet.

Nieuwe telescoop

Het project is nog niet afgelopen. Onderzoekers willen nog miljoenen andere sterren scannen en kijken of daar vreemde geluiden te horen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt in 2021 een nieuwe, betere telescoop gelanceerd.