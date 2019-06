Veel kinderburgemeesters, maar kunnen ze ook iets veranderen?

Meestal worden kinderburgemeesters heel serieus genomen. Maar de kinderombudsvrouw zegt dat dat niet in alle gemeenten zo is. En dat moet volgens haar veranderen.

Steeds meer dorpen en steden in Nederland krijgen een kinderburgemeester. Al in zo'n 40 plaatsen zijn die er. Ze mogen meepraten met volwassenen en ideeën bedenken voor wat er in hun plaats moet veranderen.

Nilaya is de kinderburgemeester van Diemen. Zij is al bijna twee jaar bezig en helpt de burgemeester bij veel officiële momenten. Ook heeft ze haar woonplaats veiliger gemaakt.

Salma is de kinderburgemeester van Overbetuwe. Zij is net begonnen en heeft grote plannen. Je hoort er alles over in de video hierboven.