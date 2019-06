Voor het eerst in 200 jaar wolvenwelpjes geboren in Nederlandse natuur

Voor het eerst in 200 jaar zijn er in Nederland wolvenjongen in het wild geboren. Het gaat om drie kleine welpen.

De dieren zijn gespot met een verborgen camera. Je ziet het in de video hierboven.

Veluwe

Het was al een tijd bekend dat wolven in de bossen van de Veluwe leefden. Vorig jaar werden daar door onderzoekers sporen van de dieren gevonden. Die waren van twee vrouwtjes en ook van een mannetjeswolf. Later kwam er ook een foto van een stelletje.

Volgens deskundigen moeten de dieren vooral met rust worden gelaten. En daarom wordt de plek waar het filmpje is gemaakt niet bekend gemaakt. Om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de wolven.