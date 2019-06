Namen van verdachten van vliegramp MH17 bekendgemaakt

Vandaag is meer duidelijk geworden over de vliegramp met de MH17. Bij dat vliegtuigongeluk in 2014 kwamen 298 mensen om het leven. Onderzoekers denken nu te weten welke mensen het neerschieten van het vliegtuig geregeld hebben.

Het zou gaan om drie Russen en een Oekraïner. In maart 2020 begint een rechtszaak tegen hen. Ze worden verdacht van moord. Het is de bedoeling dat de 4 verdachten de komende tijd worden opgespoord.