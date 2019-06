Ondergrondse 'Nachtwacht' gemaakt van krijt is opgeknapt

De ondergrondse Nachtwacht is zo'n 100 jaar geleden gemaakt door de kunstenaar Jules Sondeijker. In de grotten bij Maastricht zijn nog meer tekeningen te zien en veel toeristen kwamen die de afgelopen jaren bekijken.

Het beroemde schilderij de Nachtwacht ken je misschien wel uit het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar er is ook een minder bekende versie, gemaakt van zwart krijt in een grot in Limburg. Vanaf morgen kunnen bezoekers de tekening bekijken.

Daarom is de afgelopen tijd hard gewerkt om de ondergrondse Nachtwacht te repareren. Omdat het in de grot erg koud is, konden ze maar vier uur per dag er aan werken. Inmiddels is het af en kunnen bezoekers vanaf morgen het kunstwerk bekijken.