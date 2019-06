Tijmen en Luuk wonen in een duurzaam dorp

Aan het begin was dat voor Luuk en Tijmen wel wennen, maar nu voelen ze zich helemaal thuis. Ze vinden het fijn om in het ecodorp te wonen omdat ze de natuur erg belangrijk vinden:

Zo wordt afwaswater bijvoorbeeld niet weggespoeld, maar gefilterd. Daardoor kun je het later gewoon weer drinken. Poep en plas in de wc wordt opgevangen en dat komt op een compost-hoop. Na een tijdje kan dat gebruikt worden om planten en bomen te laten groeien.

Tijmen en Luuk wonen op een ander soort plek dan veel andere kinderen. Samen met hun families wonen ze in een ecodorp. Daar leven ze samen met anderen op een milieuvriendelijke manier.

In de video hierboven zie je hoe het huis van Tijmen en Luuk eruit ziet.

Het ecodorp van Tijmen en Luuk staat in Boekel, in de provincie Noord-Brabant. De bouw van het dorp was een idee van de vader van Luuk.

De laatste jaren zijn er veel van dit soort ecodorpen bijgekomen. Ook komen er steeds meer eco-wijken en eco-woongemeenschappen. Die zijn kleiner en er wonen minder mensen.