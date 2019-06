Winnaar Jeugdjournaalwedstrijd Rómeycia interviewt koningin Máxima

Rómeycia van 9 won een tijdje geleden de Jeugdjournaalwedstrijd. Daarom mocht ze vandaag op pad voor haar eigen reportage. Ze had gelijk een bijzondere dag, want ze mocht koningin Máxima interviewen.

Muziek in de klas

Rómeycia mocht de koningin interviewen over het project Meer Muziek in de klas. In Hoogeveen werd een plan bekendgemaakt voor muziekles op Drentse scholen en de koningin was daarbij.

Op haar Instagram vertelt Rómeycia over de dag: