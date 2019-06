Sleutel van het graf van Michiel de Ruyter ligt in studentenhuis

Student Thijs kreeg een oude, mysterieuze sleutel van zijn opa. Volgens zijn opa past de sleutel op het graf van zeevaarder Michiel de Ruyter. Om te kijken of hij gelijk had ging Thijs op onderzoek uit.

Michiel de Ruyter is een beroemde zeevaarder. Ruim 350 jaar geleden voer hij over zee. Na zijn dood kreeg hij een bijzonder graf in een Amsterdamse kerk. Inmiddels wordt hij niet meer als held gezien, omdat hij niet alleen spullen maar ook mensen vervoerde die tot slaaf werden gemaakt.