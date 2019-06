Poging 2: zwemtocht van Maarten van der Weijden begint vanavond

Een spannende dag voor zwemmer Maarten van der Weijden. Vanavond begint hij in Leeuwarden voor de tweede keer in zijn leven aan de Elfstedentocht. Dat is een zwemtocht langs 11 steden en dorpen in de provincie Friesland.

De tocht is meer dan 200 kilometer lang. Maarten probeerde het vorig jaar ook, maar toen moest hij na 163 kilometer opgeven omdat hij ziek was geworden. Zijn lichaam kon het zwemmen niet meer aan.

Met hem mee zwemmen

Deze keer hoopt Maarten dat het wel lukt. Hij gaat meer slapen en meer eten. Ook krijgt hij steun van mensen die een stukje met hem mee zwemmen. Bij iedere stad zwemmen een paar mensen mee en bij Stavoren zwemmen ook kinderen mee.

Kanker

Van der Weijden zwemt de tocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hij kreeg zelf ook die ziekte in 2001, maar herstelde ervan. Mensen die meedoen met de tocht laten zich sponsoren om ook geld op te halen voor kanker.

De tocht duurt vier dagen. Het is de bedoeling dat Maarten maandag weer aankomt in Leeuwarden.