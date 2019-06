Bij Willemstad in de provincie Noord-Brabant zijn twee mensen omgekomen toen hun sportvliegtuigje crashte. Het sportvliegtuigje was in de lucht tegen een ander sportvliegtuigje gebotst. Ze moesten een noodlanding maken en dat ging mis.

Het andere vliegtuigje kon wel veilig landen. In beide vliegtuigjes zaten twee ervaren piloten.

Er komt een onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.