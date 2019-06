Zomer is begonnen en meteen kans op een hittegolf

Vandaag is het zonnig en stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden, maar daarna wordt het pas echt warm. Volgens weermensen kan er zelfs een hittegolf komen.

Weerdeskundigen spreken van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden is en drie dagen tropisch warm. Dat betekent dat het warmer is dan 30 graden.

Heb jij een beetje zin in een hittegolf of zit je daar helemaal niet op te wachten? Reageer op de poll:

Reageer op de stelling: Heb jij zin in een hittegolf?

Tijdens een hittegolf moet je extra voorzichtig zijn. Je kunt het beste luchtige kleren dragen en niet te lang in de zon spelen. Regelmatig zonnebrandcrème smeren is natuurlijk belangrijk, net als veel water drinken. Als je huisdieren hebt, moet je daar extra op letten. Ook dieren kunnen last hebben van de hitte.