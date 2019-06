Kinderen zwemmen met Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden is bezig met de tweede dag van zijn Elfstedentocht. Hij zwemt bijna 200 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte kanker. En dat doet hij niet alleen. Ook veel kinderen zwemmen mee.

Moos en Deen zijn twee van hen. Bij de Friese plaats Stavoren sprongen ze het water in. Ze doen dat met een speciale reden. Hun zusje had afgelopen jaar kanker en de jongens willen daarom graag geld ophalen. Daarmee hopen ze dat de ziekte in de toekomst beter te genezen is.