Toy Story is terug, nu met een stoere Bo Peep

De laatste Toy Story is bijna tien jaar oud en in het nieuwste deel is er best veel veranderd. De film gaat nu niet alleen over cowboy Woody en astronaut Buzz Lightyear, want er is een ook grote rol voor Bo Peep. In de eerste twee films was ze een schaapherderin, maar nu is ze een echt actieheld.

De makers van de film vonden het belangrijk om dit keer ook een stoere rol voor meisjes te maken. Er waren dit keer ook meer vrouwen bij het maken van de film betrokken.

Vind jij het een goed idee om meer stoere filmrollen te bedenken voor meisjes en vrouwen of is dat helemaal niet nodig? Reageer op de stelling: