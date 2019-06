Fernando (dj en Zapp-stem) beantwoordt vragen van kinderen

Hoe is het om de de stem van Zapp te zijn? Wat is leuker: radio of tv? En hoe is het om bekende mensen te interviewen? In het interview met Fernando hoor je het allemaal.

Fernando is al meer dan 10 jaar de stem van Zapp. Je hebt hem dus heel vaak horen zeggen: 'Nu, het Jeugdjournaal.' En in het Jeugdjournaal vertelde hij ook al vaak over muziek. Fernando is namelijk dj bij de zender FunX en weet alles over hits. En alsof dat nog niet genoeg is, spreek hij ook animatiefilms in. Je kon hem onder andere horen in Spider-Man: Into The Spider Verse en Hotel Transylvania.