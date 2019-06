Hoe overleef je de hitte?

Het is warm in Nederland en de komende dagen wordt het alleen maar heter. Vandaag was het al warmer dan 25 graden, morgen wordt het op veel plekken boven de 30 graden! Misschien komt er zelfs een hittegolf .

Wij hebben een paar handige tips voor je!

1. Hou de warmte buiten

Zet overdag de ramen niet open. En laat zelfs de gordijnen dicht.

2. Neem een warme douche

Koud douchen lijkt logischer, maar door een koude douche gaat je lichaam extra aan het werk om weer op te warmen. Dat wil je niet. Lauw of warm douchen is echt beter.

3. Doe je kussen in de koelkast

Een leuke om te proberen. Want als je kussen gekoeld is kan je hoofd makkelijker warmte kwijt. Zit de koelkast nou te vol, dan kun je ook alleen je kussensloop erin leggen. Want dat helpt ook.

4. Bouw je eigen airco

Leg een paar plastic flessen water of koelelementen in de vriezer. Zet ze in een teil in de slaapkamer. Draaiende ventilator ervoor en je krijgt heerlijke koele lucht.

5. Trek je elektrische apparaten uit het stopcontact

Het is misschien leuk om op je slaapkamer nog een serie te kijken of te gamen, maar veel elektrische apparaten produceren warmte. Soms zelfs als ze uit staan. Trek daarom van zoveel mogelijk apparaten de stekker uit het stopcontacten en zet ze uit.