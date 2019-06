Er ligt nu al strooizout klaar voor de winter

Het is volop zomer, maar in Kampen zijn ze al druk bezig met de komende winter. Er is een schip vol met strooizout aangekomen. Dat zout wordt gebruikt om op de weg te strooien tegen gladheid als het vriest.

Zoutmijn

Het schip vol zout komt uit Duitsland. Daar hebben ze een grote zoutmijn. De lading weegt bijna 1,7 miljoen kilo.

Het is de eerste levering van in totaal 25 miljoen kilo zout. De komende weken komen er dus nog meer schepen.

Zout tegen hitte

Ook bij extreme hitte wordt soms zout op de weg gestrooid. Zout haalt namelijk vocht uit de lucht, waardoor de weg afkoelt. Vorig jaar gingen er dan ook op meerdere plekken strooiwagens de weg op tijdens de extreme hitte in juli.