Harry Potter-game nu ook in Nederland

Vrijdag kwam hij al uit in de Verenigde Staten en Engeland en nu is hij er ook in Nederland: de nieuwe augmented reality-game van Harry Potter. Dat is een soort Pokémon Go, maar dan met tovenaars, monsters en andere magische wezens.

In Wizards Unite moet je allemaal magische wezens vangen, die bekend zijn uit de boeken en films van de tovenaarsleerling. Verder kun je rondlopen, mensen helpen, tegen monsters vechten en toverspreuken gebruiken.

De makers hopen dat het net zo'n succes wordt als Pokémon Go. Dat was in 2016 een grote hype.

Augmented Reality

De app maakt gebruik van Augmented Reality. Dat zie je de laatste tijd in veel meer apps. Het wordt steeds vaker gebruikt in het onderwijs en ook met de Jeugdjournaal-app kun je tegenwoordig een wereldbol tevoorschijn toveren.