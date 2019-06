Gewoon poepen met je billen op de bril

Op de wc-deur van een restaurant in Giethoorn moeten speciale stickers ervoor zorgen dat toeristen goed op de wc gaan zitten.

Chinese toeristen gaan vaak gehurkt op de wc zitten, omdat ze dat zo gewend zijn. Maar wanneer je op de wc-bril gaat staan kan deze afbreken.

Goed mikken

Ook is het een stuk lastiger om je drol netjes in de wc te laten vallen wanneer je gehurkt op de bril staat.

De stickers lijken te werken. De laatste tijd zijn er minder kapotte wc-brillen en gelukkig ook minder slecht gemikte drollen.

Druk

Giethoorn is een plaats in de provincie Overijssel en erg populair bij toeristen. Een paar maanden geleden maakten we daar deze video over: