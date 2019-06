Waar gaat het geld van Maarten van der Weijden naartoe?

Maarten van der Weijden heeft miljoenen opgehaald met het zwemmen van de Elfstedentocht. Dit geld is voor onderzoeken naar de ziekte kanker.

Jerome is ook ziek. Vanochtend moest hij naar het ziekenhuis voor zijn 24e bestraling. Vorig jaar kwam Jerome erachter dat die een zwelling had in een bot. Hij ging naar de huisarts en de volgende dag zat hij in het kankercentrum in Utrecht.

Jerome vind het heel mooi dat Maarten zich zo inzet voor het kankerfonds.