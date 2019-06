Het is 'm gelukt: Maarten zwemt de Elfstedentocht!

Maarten van der Weijden heeft in vier dagen 196 kilometer gezwommen. Iets later dan gedacht, kwam hij aan in Leeuwarden. De stad waar hij vrijdag ook vertrok.

4 miljoen

Maarten zwom de tocht om geld op te halen voor de ziekte kanker. Hoeveel hij precies heeft opgehaald dat is nog niet helemaal duidelijk, maar bij de laatste tussenstand is er al bijna 4 miljoen euro binnen!

De aankomst was iets later dan gedacht omdat Maarten afgelopen nacht een keer moest stoppen om te slapen. Ook had hij last van schuurplekken door zijn waterpak. Daar is een stukje vanaf geknipt, waardoor hij weer verder kon zwemmen.

Hoogtepunten

196 kilometer in 4 dagen het is een enorme prestatie. Hieronder zie je een samenvatting van de afgelopen dagen.