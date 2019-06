Kans op vieze lucht in heel Nederland

In heel het land is er kans op smog. Daar waarschuwen onderzoekers van het RIVM voor, dat allerlei dingen in de gaten houdt die te maken hebben met gezondheid en milieu.

Dat er smog is, komt door het warme weer en weinig wind. Hierdoor blijft allerlei viezigheid langer dan normaal in de lucht hangen.

Rook

Smog is een vieze lucht die slecht kan zijn voor de gezondheid. Het lijkt op een soort mist, maar het bestaat uit allerlei rook en uitlaatgassen. Het kan zorgen voor een beetje last van je ogen, neus en keel.

Astma

De vieze lucht kan vooral problemen veroorzaken bij mensen met astma. Die mensen moeten soms meer hoesten of kunnen kortademig raken. Deskundigen raden hen aan om niet buiten te gaan sporten en zoveel mogelijk binnen te blijven.

Op woensdag is er ook nog een kleine kans op smog. Donderdag wordt de lucht weer een stuk schoner.