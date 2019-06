Oranje-speler Quincy Promes komt naar Ajax

Ajax koopt Promes van de Spaanse club Sevilla en betaalt daar 15,7 miljoen euro voor. Promes is geen onbekende voor Ajax. De voetballer van 27 jaar voetbalde ooit in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club.

Quincy Promes gaat weer in Nederland voetballen. De speler heeft de laatste tijd veel indruk gemaakt bij Oranje en gaat nu voor vijf jaar naar Ajax.

In een video op het YouTube-kanaal van Ajax vertelt Promes over zijn terugkomst naar Nederland. In het filmpje zie je hem ook als jeugdspeler: