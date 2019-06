In Urk zijn 9 kinderen ziek door de mazelen

In Urk zijn negen kinderen en een volwassen ziek geworden door de mazelen. Drie kinderen hadden zeker één vaccinatie tegen de mazelen gehad. De andere kinderen en de volwassenen hadden geen prik gehad.

Wat is mazelen?

In het begin lijkt de ziekte op een griep of verkoudheid. Pas als patiënten rode vlekjes krijgen, wordt duidelijk dat ze de mazelen hebben. Meestal worden mensen vanzelf beter, maar niet altijd. Ze kunnen er ook een long- of hersenontsteking door krijgen.

Via hoesten, niezen of praten kan de ziekte zich verspreiden. Vooral kinderen kunnen er ernstig ziek van worden.