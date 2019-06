Problemen door de hitte op warmste 25 juni ooit

Het was vandaag extreem warm. Op veel plekken in Nederland steeg de temperatuur ver boven de dertig graden. Het was zelfs de warmste 25 juni ooit.

Die warmte zorgt natuurlijk voor veel plezier, maar ook voor problemen. Door de warmte kunnen problemen ontstaan met het spoor en met bruggen. En in Aalsmeer is een hond omgekomen door de hitte. In de video hierboven zie je er meer over.