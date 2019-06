Politie ontdekt 2500 kilo drugs in loods

In Rotterdam is 2500 kilo drugs gevonden. Het gaat om de gevaarlijke drug crystal meth. Het is de grootste vondst van deze drugs ooit in Europa.

De drugs waren verstopt in een geheime ruimte. In een opslagplaats was een extra muur gemetseld en daarachter lagen de drugs verstopt. De drugs zijn honderden miljoenen euro's waard.

Verslavend

Crystal meth wordt steeds vaker gevonden in Nederland. Mensen raken er makkelijk verslaafd aan en het is erg ongezond.

De politie heeft de drugs vernietigd.