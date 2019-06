Hoera! Prinses Alexia is jarig

Prinses Alexia is vandaag jarig! De prinses is 14 jaar geworden. Ze is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Alexia zit in de tweede klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Op de website van het Koninklijk Huis staat dat haar hobby's paardrijden, hockey, zingen en gitaarspelen zijn.

Sevilla

Alexia en haar zusjes Amalia en Ariane zijn niet vaak te zien in de media. In mei gebeurde dat voor het laatst. Toen was het gezin op vakantie in de Spaanse stad Sevilla.