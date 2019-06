Verdwaalde zeehond zwemt naar Gelderland

Bij het eiland van Maurik in de provincie Gelderland is een zeehond gespot. En dat is opmerkelijk, want daar komen geen zeehonden voor. Het dier komt uit de omgeving van Noorwegen en is waarschijnlijk verdwaald.

Mensen zagen hem zondag voor het eerst in Amsterdam en daarna bij Aalsmeer. En nu is hij dus zelfs heel de provincie Utrecht door gezwommen, naar Gelderland.