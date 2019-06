Belangrijke boekenprijs voor Dummie de Mummie

Dummie de Mummie en de schat van Sohorro van Tosca Menten heeft een belangrijke kinderboekenprijs gewonnen. Volgens kinderen van 10 tot en met 12 jaar is het boek het beste van het afgelopen jaar.

De prijs is van de Nederlandse Kinderjury. Bijna 30.000 kinderen hebben gestemd op hun favoriete boek. Kinderen tot en met 9 jaar vonden De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem Myjer het beste.

De Pluim

Vandaag is ook een andere boekenprijs uitgereikt: de Pluim. Dat is de prijs van de Senaat van de Kinderjuryprijs. In de Senaat zitten twaalf kinderen die erg van lezen houden.

De kinderen van 10 tot en met 12 jaar kozen voor Schaduw van de leeuw van Linda Dielemans. Kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud gaven de eerste prijs aan Juf Braaksel en de magische ring van Carry Slee.