Boeren laten zien hoe leuk hun werk is

Er zijn steeds minder boerderijen in Nederland en het beroep van boer is minder populair. Om dat te veranderen zijn er in Nederland Landbouwvakdagen. De organisatie van die beurs wil laten zien hoe leuk het is om boer of boerin te worden.

Op de beurs kunnen kinderen zien hoe het gaat op de boerderij en dat het behoorlijk modern is. In onze drie vragen zie je er meer over.