Nederlanders gooien meer dan 8 miljard kilo afval weg

Nederlanders gooiden het afgelopen jaar in totaal 8,5 miljard kilo afval weg. Dat is bijna 500 kilo per persoon.

Dit getal is hetzelfde als de afgelopen jaren en dat is opvallend volgens deskundigen. Het milieu heeft de afgelopen tijd extra veel aandacht gekregen. Deskundigen hadden verwacht dat we daardoor voor minder afval zouden zorgen.

Scheiden

Wel wordt er meer afval gescheiden. Dit komt volgens de onderzoekers doordat het ook makkelijker is om je glas, papier, kleding en verpakkingen apart in te leveren.