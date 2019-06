Meer fietsen en minder gas: Politici maken plannen voor het klimaat

Hoe kunnen we in Nederland minder vervuilend zijn? Maandenlang hebben politici en organisaties daarover gepraat. Vandaag maken ze de afspraken over het klimaat bekend; dat wordt het klimaatakkoord genoemd.

De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat we in Nederland milieuvriendelijker gaan leven, bijvoorbeeld door minder CO2 uit te stoten. De afgelopen dagen zijn al een aantal nieuwe regels bekend geworden.

Fietsen

Eén van de afspraken is dat het makkelijker moet worden om te fietsen en met het openbaar vervoer te gaan, in plaats van met de auto. Politici willen 75 miljoen euro uitgeven aan het bouwen van fietsenstallingen bij stations.

Duurder

De brandstof diesel wordt juist duurder. Politici willen namelijk dat meer mensen in een elektrische auto gaan rijden. Ook wil de regering dat mensen minder gas gaan gebruiken, maar bijvoorbeeld elektrisch gaan koken. Gas wordt daarom duurder gemaakt.