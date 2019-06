Kinderen herdenken slavernij: 'Belangrijk dat iedereen weet dat dit is gebeurd'

Veel mensen noemen het een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis: de slavernij. Honderden kinderen in Amsterdam hebben vandaag het slavernijverleden herdacht. Op vier plekken in de stad werden kinderherdenkingen georganiseerd.

Sophie is bij de herdenking

Vanaf de 17e eeuw gingen Nederlanders naar Afrikaanse landen en haalden daar mensen die ze tot slaaf maakten. Ze vervoerden ze naar andere landen, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en dwongen ze daar onder andere om keihard te werken op plantages. De Nederlanders zelf verdienden er ontzettend veel geld mee.

Meer dan 200 jaar handelde Nederland in tot slaaf gemaakten. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Wel moesten veel van de tot slaaf gemaakte mensen nog tien jaar verplicht doorwerken. Nederland is één van de laatste landen waar slavernij verboden werd.

Op 1 juli wordt het slavernijverleden ieder jaar herdacht, Keti Koti heet dat.